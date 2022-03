Preço dos combustíveis. Seis gráficos para entender a subida do custo e o peso dos impostos

De acordo com a nova orientação, o Executivo vai abdicar da receita adicional de IVA no gasóleo e na gasolina, através de uma redução temporária do imposto sobre produtos petrolíferos (ISP).

Nas previsões do Governo, na próxima segunda-feira o preço do litro de gasóleo deverá aumentar um pouco mais de 13 cêntimos - e não 16 - e o da gasolina mais de 9 cêntimos em vez dos 11 estimados por fontes do setor.

Esta foi a forma encontrada pelo Executivo para compensar os automobilistas, uma vez que é necessária uma autorização europeia para reduzir a taxa de IVA. Todas as semanas será anunciado o valor a devolver aos consumidores, com base no aumento do preço de venda dos combustíveis.