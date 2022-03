Cada vez mais estrangeiros procuram as escolas do Turismo de Portugal

Um momento decisivo é o estágio, crucial para a vida, diz a responsável pelas escolas do Turismo de Portugal. “Se o primeiro estágio correr bem, há um reforço da motivação; se correr mal, pode levar ao abandono da opção que fizeram.

Por isso, Ana Paula Pais diz que há uma preocupação das escolas trabalharem com as empresas o primeiro estágio dos alunos, por forma a que seja um momento de inspiração, que lhes permita perceber que podem acrescentar valor à empresa e que esta lhes pode dar conhecimento e experiência complementar à que receberam na escola; que há potencial de crescimento nessa relação.

“É uma fase de namoro que tem que correr bem para que o jovem, depois de concluída a formação, queira voltar àquela empresa ou ao setor. Quando o estágio corre bem, a contento das duas partes, há frequentemente uma negociação prévia para que regressem depois do curso acabado.

Qualificação é rentável para o setor

Recentemente, André Jordan, considerado por muitos como “o pai do turismo português”, referia que o turismo é uma indústria que tem que ser rentável. Ana Paula Pais concorda, mas frisa que a rentabilidade vem, no fundo, da capacidade que as pessoas que operam as unidades têm para as tornar rentáveis. Porque só com o edifício, não operam essa rentabilidade. “Investimos cada vez mais na qualificação dessas pessoas: na gestão, nas vendas, na área das relações com o cliente, na fidelização, para que os nossos alunos e futuros profissionais possam alargar essa cadeia de valor com cada cliente e aumentar a rentabilidade.

Essa é uma questão crucial também para as empresas, especialmente as pequenas, nas áreas da restauração ou animação turística, por exemplo. O ano passado o Turismo de Portugal lançou um programa específico que as ajuda a desenvolver o negócio de forma mais rentável, mostrando aos pequenos empresários como podem ganhar mais se adicionarem pessoas qualificadas às suas equipas.

Por exemplo, se num restaurante, os empregados de mesa souberem explicar as características de um vinho e explicarem porque é que vale a pena pagar mais por ela, os clientes podem aceitar a sugestão, gerando maior receita para o restaurante. “Quase todos nós estamos dispostos a pagar mais pelo serviço se reconhecermos valor no serviço”.

A curto prazo precisamos de imigrantes. E de qualificá-los

“No turismo, a curto prazo, a necessidade é tão expressiva que temos mesmo que ter mais pessoas e terá que ser com recurso a imigrantes”, admite Ana Paula Pais. Frisa que é preciso ver todas as condições de segurança, o acolhimento, a capacitação. “Precisamos dessas pessoas e temos, inclusive, programas de capacitação, trabalhamos com algumas associações que acolhem migrantes. E a diretora de formação do Turismo der Portugal dá como exemplo o programa dedicado á capacitação de refugiados, “que tem sido muito bem-sucedido e facilitado a inserção destas pessoas no mercado de trabalho.