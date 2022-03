Criptomoedas em tempos de cólera

Satoshi Nakamoto, o “pai” da bitcoin, não poderia ter idealizado uma experiência mais complexa para testar a resiliência das criptomoedas. Mas, passado pouco mais de treze anos do nascimento primeira moeda digital, ei-la: com a invasão da Ucrânia, começou a primeira criptoguerra. Se dúvidas houvesse, a exclusão da Rússia do sistema de transferências SWIFT dissipou-as.

A União Europeia já está até a estudar “quais os meios que podem ser utilizados para agir sobre as criptomoedas, para a Rússia não poder contornar as sanções”, revelou há poucos dias Bruno Le Maire, ministro das Finanças de França. Trata-se, porém, de um objetivo muito difícil de concretizar e pouco significativo, alertam especialistas ouvidos pela Renascença. Afinal, graças à tecnologia blockchain, as criptomoedas circulam e estão fora do controlo e regulação de qualquer entidade, Estado ou Banco Central.

É isso mesmo que António Delgado, advogado habituado a trabalhar com criptomoedas, lembra logo à partida: “O sistema blockchain através do qual circulam todas as operações envolvendo criptomoedas é descentralizado. Não há nenhuma entidade, Estado, seja o que for, que controle isso. Pode ser regulamentado, controlado não.” O jurista conjetura que, no máximo, poderá ocorrer um bloqueio junto das corretoras de criptomoedas – entidades que funcionam como casas de câmbio de criptomoedas em moedas fiduciárias.

Para Rui Serapicos, presidente da Aliança Portuguesa de Blockchain, a ideia de bloquear as transações com criptomoedas na Rússia é o equivalente a observar um conjunto de “barcos de guerra no mar e por isso tentar esvaziar o oceano”. Por outras palavras: restringir as transferências será muito “complicado”. “Quem propôs esta proibição demonstra um profundo desconhecimento de como as criptomoedas e a blockchain funcionam”, atira.