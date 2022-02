"Governo tem condições para fazer as reformas que o país precisa", defende líder do grupo Vila Galé

Para o presidente do segundo maior grupo hoteleiro nacional, “esta não é uma questão para as pessoas acharem isto ou aquilo; é uma questão técnica, que tem que ser alicerçada por estudos com credibilidade. “E depois, alguém que bata o martelo e diga: está decidido, não se fala mais nisso”.

A par das reformas que considera urgentes, na Saúde, Justiça e no Ordenamento do Território, Jorge Rebelo de Almeida põe também as medidas para enfrentar a seca. Diz ser necessário poupar água e reduzir drasticamente o desperdício, mas também alerta que são necessárias outras soluções. Uma delas, num país com tanto mar, seria a dessalinização, “que serve para tanta coisa, especialmente se for bem tratada”.

Uma solução que não poderá usada para combater a seca que já atravessamos e que se está a tornar extremamente preocupante. “Não há previsão de chuva e começa a ser dramático. Se calhar temos que levar isto um bocadinho mais a sério”.

Com a maioria absoluta, o governo tem todas as condições para fazer as reformas e Jorge Rebelo de Almeida acredita que as vai fazer, procurando um consenso alargado. “O país precisa desesperadamente (delas) e nunca tivemos tão boas condições para o crescimento, depois deste desaire da pandemia”.

Otimismo para 2022

Em 2021 o Grupo Vila Galé teve 59 milhões de euros de receita da exploração das suas unidades em Portugal. Ou seja, metade do conseguido em 2019, antes da pandemia. Mas bem melhor do que a receita de 2020.

Segundo o administrador Gonçalo Rebelo de Almeida, os números do Grupo “estão mais ou menos em linha” com os que já foram apresentados para o setor do turismo, em geral.

Quanto à procura, por mercados, antes da pandemia, 65% era de estrangeiros e 35%, de portugueses; o ano passado, a situação inverteu-se.

No entanto, para este ano, há boas perspetivas: “desde o meio de janeiro, as reservas têm aumentado todas as semanas. As reservas de março já são melhores do que as de fevereiro e as de abril, ainda melhores.