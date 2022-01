Mortágua nas Finanças, Pureza na Justiça, Martins na Economia. Quem é que os militantes do BE querem no Governo

Miguel Martins abana efusivamente uma bandeira do BE e canta: “Deixem passar, deixem passar, que eu sou do Bloco e o mundo eu vou mudar.” É militante do partido há quatro anos e integra a lista de candidatos a deputado pelo círculo eleitoral de Braga.

O candidato garante que não concorda com a estratégia de integração do Bloco num Governo com o PS. Mas, há sempre um mas. “Mariana Mortágua para ministra das Finanças teria todo o sentido”, diz. E José Manuel Pureza? “Também! Possivelmente, na Justiça.” Pedro Filipe Soares? “Seria um bom nome para um executivo, mas não sei dizer em que pasta”, opina.

Mariana Neves, 17 anos, lamenta que no próximo domingo ainda não possa votar. Mas participa, à mesma, do exercício (de futurologia). “A Joana Mortágua seria sem dúvida uma excelente ministra da Educação”, diz. Já à outra irmã Mortágua atribuiu a Economia ou Finanças.

Quanto à líder do partido, Mariana Neves não discrimina. “Catarina Martins sabe de tudo.” Afinal, para os militantes do BE o importante é chegar lá, ser Governo pela primeira vez.