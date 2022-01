Carlos Oliveira. "Temos empresas demasiado preocupadas com o Estado, com os apoios, com os incentivos"

Têm de ser de empresas viáveis por si, com mercado e com clientes, e não que dependam do Estado e o tenham como cliente indireto.

Há uma solução que defendo há 10 anos, e que passa pela criação de uma agência das empresas − uma fusão dos diversos organismos do Estado que se relacionam com as empresas e uma simplificação deste relacionamento. O IAPMEI, o AICEP, e áreas relacionadas com os inventivos, passaria a haver um balcão único.

Isto tem de ser feito no início de uma legislatura, ia provocar uma simplificação da relação das empresas com o Estado, e mais facilidade em obter respostas.

Os trabalhadores portugueses quando trabalham fora do país são com frequência elogiados e mesmo as empresas instaladas em Portugal com investimento estrangeiro têm muitas vezes os melhores índices de produtividade. Isto quer dizer que o problema da produtividade é uma questão relacionada, não só mas sobretudo, com a fraca gestão das empresas?

Não acho que seja só. Depende dos setores em que atuamos e do ambiente concorrencial desses setores. A melhor forma de aumentar produtividade é aumentar o preço a que se conseguem vender os produtos. Quando se está em setores muito comprimidos a esse nível há aí uma dificuldade adicional.

O problema da produtividade é muito mais complexo do que o da gestão, que em abono da verdade tem tido uma grande evolução por todo o país com as novas gerações e mesmo com gerações anteriores a trazerem pessoas qualificadas.

Se o problema fosse simples, já estaria resolvido.

Um tecido empresarial formado por micro e pequenas empresas como o português é mais ou menos resiliente? Seria necessário tentar dar mais dimensão?

Essas coisas mais uma vez não acontecem por decreto, nem por vontade. Mais do que dizer que devemos ter menos micro e pequenas empresas, nós temos o problema de não termos o número suficiente de grandes empresas que depois arrastam estas pequenas e médias para a internacionalização.