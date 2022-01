Rendimento Básico Incondicional. É mesmo possível e desejável recebermos dinheiro por existirmos?

Promotor de dignidade, de emancipação e tampão a salários baixos? Ou fonte inesgotável de impostos, de despromoção da necessidade de trabalhar e impossível de financiar? A discussão do Rendimento Básico Incondicional gera muitas vezes reações extremadas, ou não fosse uma mudança estrutural na forma como a sociedade olha para a relação entre os cidadãos e os rendimentos.

Normalmente tido como solução para combater as consequências da mecanização e robotização da economia, ou disrupções na sociedade como pandemias, a discussão regressou à agenda pública com Inês Sousa Real, do PAN, e Rui Tavares, do Livre, que durante os debates televisivos das Legislativas de 2022 trouxeram o tema a debate.

No entanto, este projeto deve continuar no campo teórico e académico, em Portugal, uma vez que tanto o líder do PS, António Costa, como o presidente do PSD, já disseram que com eles como primeiro-ministro a ideia não passará.

Ainda assim, a maioria dos inquiridos num estudo sobre o Rendimento Básico Incondicional (RBI) é a favor da atribuição desta prestação e quase metade entende que o valor mensal deveria ser igual ao do salário mínimo.