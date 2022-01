Covid-19. Metade dos restaurantes perdeu 50% da faturação em dezembro

As restrições do final do ano, o aumento de casos de Covid-19 e o teletrabalho estão a provocar uma situação de desespero quase generalizada nos restaurantes portugueses. A PRO.VAR - Associação Nacional de Restaurantes diz que o mais recente inquérito aos sócios revela que metade dos empresários perdeu 50% da faturação.

“Se tivermos em conta o final de 2021 e em especial o segundo período mais importante do ano que é dezembro, tivémos perdas no mês todo de 50%”, diz à Renascença Daniel Serra, presidente da PRO.VAR.

Já se a análise for apenas a partir do dia em que foram impostos os testes à Covid-19 obrigatórios para entrar nestes estabelecimentos, as perdas disparam. A quase totalidade dos espaços de restauração, 92,11%, tiveram perdas superiores a 50%.