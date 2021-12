Este Natal será mais caro, mas não deverá ter falhas de stock

No entanto, Vítor Lucas, administrador da Lugrade e representante da Associação dos Industriais do Bacalhau (AIB), aponta que "o bacalhau tem vindo a subir o seu preço desde fevereiro".

"Comparando com 2020, o preço subiu. Teve uma subida bastante grande", diz, à Renascença.

E quais as razões? Escassez de matéria-prima e aumento da procura do bacalhau salgado e do bacalhau fresco.

"Este ano foram feitas menos capturas do que era previsível pelas quotas de pesca. E o aumento de procura fez com que o preço subisse a nível internacional", explica Vítor Lucas.

A AIB acredita que todas as indústrias de bacalhau vão vender mais do que em 2020 - um "ano negro em que as vendas encolheram" - e que 2021 recupere as perdas do ano passado.

"Acreditamos que voltamos aos níveis de 2019", refere o também administrador da Lugrade.

Consolas têm escassez de matéria-prima

Se os bens essenciais estão praticamente garantidos, há um maior risco na disponibilidade de produtos do retalho especializado.

O diretor geral da APED destaca que na área da eletrónica tem havido escassez de matéria-prima, como "chips", que implica, igualmente, uma maior escassez de produtos tecnológicos, em que se incluem as consolas de videojogos.

"Vão demorar mais algum tempo a serem repostos, mas não é por isso que vamos deixar de ter Natal. Se houver uma corrida muito forte, poderá haver atrasos na reposição, mas ruturas não são previsíveis", considera Gonçalo Lobo Xavier.

"Todos os Natais há alguns produtos que mais facilmente esgotam-se. Este Natal não vai ser diferente, apenas terá mais pressão do que o normal. Será uma questão de tempo até à sua reposição.", acrescenta.

As consolas de videojogos são o que se chama de "produtos estrela" - um produto muito apetecível pelos consumidores durante a quadra natalícia e que tem maior probabilidade de se esgotar.

Bruno Saraiva, diretor da área de stocks da Worten, deixa uma mensagem de tranqulidade a quem possa pensar em oferecer estes produtos tecnológicos no Natal.

"Não temos sentido um efeito prático grande. Temos menos variedade de produtos, mas os que temos têm dado resposta à procura", esclarece, à Renascença.

Há consolas mais procuradas do que outras, como é o caso da Playstation 5. A expetativa da Worten é que haja "atrasos deste tipo de mercadoria, mas nada de alarmante".

E o primeiro trimestre de 2022 poderá ser o fim da crise dos microchips, "quer do ponto de vista da produção e do ponto de vista da procura", refere Bruno Saraiva.