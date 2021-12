​Fatura da luz sofre ligeiro aumento para clientes no mercado regulado em 2022

Estas tarifas de Acesso às Redes são fixadas pela ERSE para todo o ano. De acordo com o regulador, "esta circunstância justifica que os comercializadores revejam normalmente os seus tarifários no mês de janeiro de cada ano".

A ERSE sublinha ainda que "as tarifas para 2022 garantem a sustentabilidade económica do Sistema Elétrico Nacional (SEN), reduzindo-se o valor da dívida tarifária em mais de mil milhões de euros, para o valor, no final de 2022, de 1,7 mil milhões de euros.

Preços acumulam recordes



A pesar nas contas dos fornecedores estão os sucessivos aumentos. Esta quinta-feira o preço da eletricidade atinge um novo máximo histórico, no mercado grossista. Uma tendência que tem sido alimentada pela instabilidade no plano internacional, com a tensão entre a Rússia e a Ucrânia a fazer disparar o custo do gás natural, essencial para a produção de eletricidade, para a indústria e para o aquecimento. A Europa não consegue garantir o abastecimento de gás através do Nord Stream II.

O preço médio da eletricidade chega esta quinta-feira, no mercado ibérico, a 302,48 euros por MWh, o valor mais alto de sempre. O pico será atingido às 21 horas, menos uma em Espanha, nos 345 euros por MWh.

Para janeiro de 2022, o gás natural está a ser comercializado no mercado ibérico a 124,95 euros por MWh, muito acima dos 20 euros pedidos no início deste ano. Na eletricidade, a expectativa é que os preços se mantenham acima dos 200 euros por MWh, nos próximos meses.

O que decidem os fornecedores?

As maiores empresas no mercado liberalizado não seguem pelo mesmo caminho. Cada uma tem a sua estratégia.

A EDP Comercial "vai fazer uma atualização média de 2,4%, em linha com mercado regulado, a partir de 1 de janeiro." Segunda a elétrica, são cerca de 90 cêntimos a mais, por mês, e "deverá manter-se inalterada ao longo de todo o ano de 2022." A empresa sublinha ainda que não alterou os preços ao longo de 2021, "nem para clientes atuais, nem para novos clientes", e desceram as tarifas no início de 2021, em cerca de 1%.

Na Galp, as potências contratadas mais representativas vão sentir um aumento mensal na fatura da eletricidade que rondará, em média, os 2,7 euros, segundo avançou fonte oficial da empresa à Lusa. Esta subida já reflete o “aumento do custo de aquisição de energia, bem como a previsão de redução das tarifas de acesso às redes, anunciada pela ERSE".

A Endesa e a Iberdrola já admitiram ter aumentado as tarifas este ano, para novos contratos e renovações. Em 2022, contam manter ou até descer os preços, em linha com a redução das tarifas de acesso às redes.