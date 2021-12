​Futuro do Montepio passa pela ajuda do Estado? Candidatos respondem

Em entrevista à Renascença, os quatro candidatos à presidência do Montepio não escondem que há muito trabalho a fazer na instituição. No entanto, enquanto o atual presidente e recandidato, Virgílio Lima, defende que o grupo está “sólido”, as restantes listas contestam as contas. A eleição começa na segunda-feira. Na corrida estão o atual presidente Virgílio Lima, Pedro Corte Real, Eugénio Rosa e Pedro Gouveia Alves.



Há ainda receios de uma fraca mobilização, em linha com o passado. Pedro Corte Real não quer que se repitam os números de 2018, em que “tivemos menos de 10% de pessoas a decidir a direção”.

“Isso deixa claro que a vida da instituição está muito limitada a um grupo de pessoas que está muito mobilizada e em torno de uma direção, e os associados não estão a fazer parte da direção”, argumenta o candidato.

“Não se fez uma campanha de divulgação da forma como se devia votar, atempadamente”, critica Eugénio Rosa.

Em causa estão as várias novidades implementadas nestas eleições. Pela primeira vez, os associados podem votar de forma eletrónica. Podem ainda votar presencialmente, desta vez não num único local, mas em 33, espalhados por 31 localidades, num período de cinco dias.

O candidato da Lista C está preocupado com as poucas inscrições no site para o voto eletrónico, um passo obrigatório. Defende que, “se não houver uma inscrição massiva, podemos correr o risco de ter menos votantes do que quando não era eletronicamente. Lembra ainda que “a situação no Montepio é muito grave, é fundamental que votem para salvar as poupanças”.