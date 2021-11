Maior exportador nacional faz 30 anos. Investimento público na Autoeuropa até “foi baixo”

A Volkswagen, um dos maiores construtores automóveis mundiais, não chegou a Portugal sozinha. “Foi uma iniciativa minha”, diz à Renascença Mira Amaral, que garante ter convencido o administrador financeiro da empresa das vantagens de Portugal, num almoço em Genebra.

O antigo ministro da Indústria e da Energia de Cavaco Silva assegura que o país tinha concorrência, mas estava em vantagem: “estivemos em concorrência com outros países, por exemplo a Irlanda e a Espanha, mas conseguimos desenhar um pacote de incentivos financeiros e fiscais e oferecemos uma região magnífica, Setúbal, um caso único no contexto europeu, perto duma capital da Europa, com um magnífico clima e magníficas acessibilidades e infraestruturas”.

A Autoeuropa instalou-se em Palmela como uma joint-venture criada pela marca alemã e pela Ford, com o objetivo de “construir uma fábrica multimarca para a produção do Volkswagen Sharan, Ford Galaxy e SEAT Alhambra”.

Em julho de 1991 assinaram com o Estado um contrato de investimento que, garantem, ainda é “o maior investimento estrangeiro em Portugal”. Há números e dados que nunca foram revelados. Sucessivos governos têm sido questionados sobre os apoios concedidos ao longo do tempo e contrapartidas negociadas, sobretudo quando estão em causa decisões da administração menos positivas para a produção nacional ou os trabalhadores.