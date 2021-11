"Hotelaria, restauração e imobiliário não resolvem problemas da qualidade do emprego e de melhores salários"

No caso do Observatório de Emprego Jovem temos de dar centralidade a esses problemas. Se queremos aproveitar estas novas gerações precisamos de acelerar a transição da nossa economia para setores mais intensivos em conhecimento.

A verdade é que alguns deles criaram algum emprego ao longo da última década e meia, mas não é suficiente. É necessário que haja uma estratégia complementar de políticas que se articulem entre elas e que permitam à economia portuguesa desenvolver-se nesse sentido.

"O ritmo a que crescem os empregos mais qualificados não é suficiente para absorver essa mão-de-obra mais qualificada."

Não podemos continuar tão dependentes dos setores da hotelaria, turismo e restauração. Temos de ter uma estratégia ambiciosa em que o crescimento também seja alavancado por este tipo de setores. É essa agenda que queremos colocar na ordem do dia.

Não teme que, com este cenário em que a formação superior não equivale a salários condizentes com o investimento que os jovens e as famílias fazem, isto os desmotive a prosseguir estudos?

Acho que há duas questões importantes: os jovens com menos qualificações têm ainda uma situação bastante pior. Essa também não é uma boa solução, a de não investir em qualificações. Se é verdade que o prémio da qualificação tende a baixar, a situação daqueles que não têm qualificações é bastante mais dramática. Em segundo lugar, o que aconteceu em Portugal na crise anterior foi a saída significativa de alguns jovens mais qualificados e que têm a capacidade de mobilidade internacional.

A mensagem que queremos passar aos jovens é a de que vale a pena investir em qualificações. Mas precisamos também de alertar os atores políticos para serem capazes de desenvolver estratégias ambiciosas que permitam aproveitar essas qualificações.

Mas atualmente já vemos que um jovem que se dedique a uma arte como a eletricidade, a canalização, ou outro trabalho manual pode almejar ter um salário melhor do que aquele que tem um curso superior, por exemplo em Ciências Sociais. Quando contratamos um profissional dessas áreas os preços que pagamos são bastante elevados…

Todos nós podemos ter percepções daquilo que são os valores que as pessoas recebem do ponto de vista da remuneração e ficar com a ideia de que o trabalho mais qualificado não compensa. Do ponto de vista dos dados agregados, são as populações mais qualificadas que, do ponto de vista de estabilidade do emprego, de algumas possibilidades de desenvolvimento de carreira e de valorização profissional de longo prazo, têm perspectivas de melhoria salarial superiores às das populações mais desqualificadas.