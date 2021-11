"Precisamos de pessoas". Interior agoniza com “desertificação” de mão-de-obra

Paulo Vale, aos 60 anos, gerente da BV Trading, confidencia à Renascença que tem urgência em aumentar o número de quadros, sobretudo, de operadores de máquinas. Mas encontrar pessoas para desempenhar funções técnicas na região é uma missão (quase) impossível. Os salários, consente, também não ajudam.

“Às vezes é mais fácil recrutar gente com mais qualificação e com remunerações mais elevadas, do que pessoas com remuneração próxima do salário mínimo porque a alternativa de estar no desemprego é, em grande parte das vezes, mais benéfica. Se se fizer as contas aos transportes, ao tempo que se perde - as pessoas têm ainda que almoçar fora - temos de ser realistas: é pouco tentador”, descreve, assinalando que a proximidade de valores entre salário mínimo nacional e subsídio de desemprego não ajuda a que as empresas sejam atrativas.

No noroeste do país, no distrito de Bragança, Hélder Teixeira, que além da associação empresarial da região (NERBA), também dirige os lagares de azeite de Vila Flor e Carrazeda de Ansiães, traça um cenário muito pouco animador da realidade.

“Neste momento, temos uma desertificação principalmente de trabalho. As pessoas vão tanto para o litoral como para outros países à procura de melhor vida, e nós estamos a ficar com pessoas já com alguma idade, que se reformam e que vêm à procura das origens. Estamos com muito pouca gente aqui na região”, descreve.