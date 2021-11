“O pitch dos políticos não é cansativo, é ‘boring’. É muito blá blá”

Ideia diferente revela Luigi Prisciandaro − um italiano que trabalha para uma empresa com base na Irlanda, a Hyper Innovation. Luigi defende que política e empreendedorismo correm em pistas diferentes.

“Estar na Web Summit é algo de muito técnico, não estamos envolvidos na política. O que nos preocupa são as tendências do mercado e como a parte técnica evolui. Se houver algo errado relacionado com a informática ou IT [Tecnologia da Informação], nós preocupamo-nos. Mas as questões políticas não são assim tão importantes para escolher onde colocamos os nossos produtos”, resume.

O italiano diz que, do conjunto de eventos de tecnologia que frequenta em todo o mundo, este é aquele em que se sente melhor.

“O que nos preocupa é a qualidade com que são feitas, por exemplo, feiras como esta. Desde que sejam competentes e bem feitas, não me interessa que partido político o faz”, sintetiza.