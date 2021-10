"Governo mantém um défice de apoio às empresas", alertam as micro e as PME

Já o fim do pagamento especial por conta é, de acordo com a CPPME, "mera propaganda" do Executivo, pois este já tinha terminado, em 2020.

O presidente da Confederação indica que, há uma semana, reuniu-se com responsáveis do Governo e que, esta semana, está em diálogo com os partidos com representação parlamentar.

"Temos quatro grandes grupos com, no total, 13 medidas que gostávamos de ver representadas no OE", adianta.

A CPPME considera fundamental "a continuação dos apoios à retoma das empresas e de um fundo de tesouraria sobre forma não reembolsada ajustadas às micro e pequenas empresas, vítimas da pandemia".

"Queremos também uma reforma fiscal que tenha redução de impostos indiretos, redução integral do IVA, redução das taxas de tributação autónoma do IRC, entre outros", explica Jorge Pisco.

O presidente da CPPME pretende ainda que haja legislação para acessos aos fundos comunitários e, também, "programas específicos no âmbito do Portugal 20-30".

Por fim, Jorge Pisco quer a "simplificação da vida das empresas".

"A criação de um gabinete de apoio direito das micros, pequenas, e médias empresas e a criação de um portal com todas as medidas planeadas", apela, à Renascença.