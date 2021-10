Encher o depósito do carro está 15 euros mais caro. Porque é que o preço dos combustíveis não pára de subir?

O ex-presidente da ERSE Jorge Vasconcelos chama a atenção para que no caso dos combustíveis “estarmos num mercado aberto a nível mundial”, e a evolução do preço do petróleo é a mesma em todo o planeta. “Todos nós sabemos que durante a pandemia houve menos procura e agora há mais procura, os países produtores de petróleo reduziram a produção e tudo isso conduz a um aumento dos preços”, avança.

O presidente da Endesa concretiza a ideia com os valores do barril de petróleo que esta quinta-feira foi negociado a 83,7 dólares (72,19 euros), enquanto que há um ano o valor de transação era de 43,3 dólares (37.4 euros). Ou seja, um crescimento de 93% no espaço de um ano.

Mas alargando a escala de análise e olhando para os últimos três anos, verificamos que os valores deste mês são os mais altos neste espaço temporal. O técnico da DECO, associação de defesa do consumidor, Pedro Silva alerta que a comparação não pode ser feita de forma direta.

“[Nesse período], houve um agravamento da carga fiscal, e subida nas metas de biocombustíveis. Ou seja, o que pagamos por um litro de combustível já não são os mesmos componentes, na mesma proporção de 2018”.

Temos de nos conformar com estes preços?

De um lado temos o preço da matéria-prima e da logística, do outro o dos impostos. Parecem ser um colete de forças para agir sobre os preços, mas será que não há volta a dar a estes valores de venda dos combustíveis?