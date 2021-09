Demora do novo aeroporto de Lisboa terá "impacto dramático" no setor do turismo

A Confederação do Turismo de Portugal alertou que a demora do processo do novo aeroporto de Lisboa terá "impacto dramático" no setor, mesmo no melhor cenário possível.

"Se a opção que vier a ser decidida for a mais rápida, ou seja, Montijo como segundo aeroporto, demorará quatro anos. Se tudo correr bem, a solução só entra em vigor no primeiro semestre de 2027, o que é verdaideramente dramático", explica, à Renascença.



Depois do presidente do Conselho de Administração da ANA - Aeroportos de Portugal dizer que Portugal não deve ter uma nova infraestrutura aeroportuária antes de 2035/2040 e de Marcelo Rebelo de Sousa apelar a que o assunto se resolva antes do final do seu mandato, Francisco Calheiros apelou a que haja celeridade no processo.