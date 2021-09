Bits, geeks e chips

Clique em cima para ouvir o terceiro episódio

Em 2011, Paulo, um jovem português com 15 anos, recebeu cinco mil bitcoins para passar uma noite a jogar Runescape, um videojogo online, com a conta de outro utilizador – cerca de 160 milhões de euros, tendo em conta a cotação corrente da criptomoeda criada Satoshi Nakamoto.

Agora com 25 anos, Paulo garante que não é milionário – mas diz que já se podia “reformar”. Com os lucros que tira ao fazer mineração, faz “dez a vinte salários mínimos por mês”, podia “comprar casas e carros”. E tudo começou com um jogo online – o que não foi por acaso.