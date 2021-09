Oito em cada dez empregos criados em Portugal são precários

Célia Lopes olha para a realidade e não tem dúvidas: “São muito poucas as situações em que as empresas contratam os trabalhadores sem termo. A regra passou a ser contratar a prazo e com baixos salários”, reforça.

Em relação ao salário médio dos trabalhadores contratados, no segundo trimestre deste ano, o INE revela que é de 859 euros. A mesma sindicalista enquadra este número: “Há um dado que nos devia preocupar a todos, o salário médio do país subiu, e isto seria bastante positivo se fosse o espelho da subida real dos salários dos trabalhadores. Mas isso acontece sendo que só há salários muito baixos, os salários de meio termo desapareceram com a pandemia”, afirma.

A falta de condições laborais não é um tema novo no mundo do trabalho, mas a realidade tem-se deteriorado. “A precariedade começa a ser muito transversal. Se há uns anos era muito frequente ouvirmos falar nela para a entrada no mercado de trabalho, ou seja, para os jovens até aos 30/35 anos, neste momento, é bastante transversal”, repete a dirigente do CESP.

Isabel Santos tem 43 anos e está desempregada desde que a pandemia a atirou para “lay-off”, e posteriormente pôs termo ao contrato de seis meses que tinha com uma pequena empresa, onde era datilógrafa.



Desde aí que tem procurado trabalho. Incessantemente. Manda vários currículos por semana, mas os anúncios só têm uma via: a precariedade.