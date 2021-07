Há mais de dez mil ofertas de emprego por ano que ficam por preencher

Na lista de causas põe uma no topo. “A principal é a baixa remuneração que é proposta. Era interessante que se fizesse um estudo fino sobre o problema identificando as condições das propostas de emprego que ficaram por preencher”, afirma o ex-líder da central sindical CGTP.

O mesmo lembra que, de vez em quando, há quem consulte as propostas que surgem no IEFP e constate que até há casos “com proposta de remuneração e de horário de trabalho que se situam à margem da lei”.

Construção é a atividade com mais problemas

Se olharmos para as áreas que têm mais dificuldade em conseguir atrair candidatos para as ofertas de emprego, constatamos que, no ano passado, o setor da construção lidera com 1.902 propostas sem candidato, seguem-se as atividades imobiliárias (área que se somarmos os três anos em análise é a que mais dificuldade tem em preencher as propostas de emprego) com 1.765 e o retalho com 1.312.

No polo oposto, a indústria do papel e a indústria extrativa são as atividades que menos ofertas por satisfazer têm, entre 2018 e 2020.