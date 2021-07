Fim dos plásticos descartáveis. Restauração quer mais tempo, ambientalistas criticam adiamentos

A partir desta quinta-feira, 1 de julho, a restauração tradicional deixa de poder usar plásticos de uso único como pratos, talheres, palhinhas, agitadores de bebidas, recipientes para alimentos e para bebidas e copos feitos de poliestireno expandido.

A medida faz parte da transposição da diretiva europeia sobre plásticos de uso único, de aplicação obrigatória em todos os Estados-membros, e entra agora em vigor.

O Governo português tinha decidido implementar a medida no ano passado, antecipando largamente as datas da diretiva, mas a pandemia de Covid-19 acabou por levar a adiamentos sucessivos.

Desta vez, a medida entrará mesmo em vigor, apesar de a transposição da diretiva europeia para a lei portuguesa ainda não estar publicada. O projeto de decreto-lei, que esteve em consulta pública até dia 13, estabelece o dia 1 de julho para a entrada em vigor.

Restauração está “preparada”, mas pede alargamento do prazo para esgotar "stocks"



A Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo (APHORT) considera que o setor da restauração está preparado para fazer face à medida, porque já se foi adaptando ao longo dos últimos meses.

“Neste último ano, surgiram imensas soluções no mercado e, portanto, acho que as pessoas tranquilamente irão receber esta nova mudança, irão tomar os procedimentos necessários”, considera Inês Ribeiro, vice-presidente da comissão executiva da APHORT.

A associação diz não ver a nova medida como “uma opção” e anota que o setor se está a adaptar rapidamente. “Estamos certos de que esse caminho vai ser feito pelos nossos associados”, considera Inês Ribeiro.

Confrontada com a posição da AHRESP, outra associação do setor que pediu mais tempo para as empresas escoarem os produtos de plástico que já tinham em "stock", a responsável da APHORT concordou com um prolongamento do prazo.

“Estamos sensíveis à altura que estamos a viver e, portanto, havendo um adiamento possivelmente iria ajudar as empresas. Esperemos que o verão traga algum alívio e as pessoas consigam estar mais preparadas para isto e olhem para as coisas com mais naturalidade”, disse a responsável à Renascença.