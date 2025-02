AICEP. Intenções de investimento este ano no país ultrapassam os 20 mil milhões

O Dúvidas Públicas é o espaço semanal de entrevista económica da Renascença, que este sábado contou com o presidente da AICEP, Ricardo Arroja. Uma conversa disponível aqui e ainda em podcast e no Youtube.

Ao mesmo tempo que lidera as negociações de paz no Médio Oriente e na Europa, Donald Trump ameaça com uma guerra comercial todos os parceiros. As vendas de Portugal para os Estados Unidos já ultrapassam os 5 mil milhões de euros/ano. Estas exportações estão ameaçadas?

A política externa norte-americana neste momento é um domínio altamente especulativo porque, como vimos nos últimos dias, os anúncios são bombásticos e depois no final boa parte das ações não são implementadas.

Há neste momento, evidentemente, uma tática negocial por parte do novo presidente Trump, neste novo mandato, de tentar intimidar alguns países pela via comercial, mas a verdade é que o comércio internacional está hoje de tal forma interligado que é muito difícil implementar tarifas dessas, sem que essas mesmas tarifas comerciais produzam efeitos contraproducentes. Tanto no caso do Canadá como no caso do México, os países alvos de Trump nesta primeira investida, imediatamente anunciaram um conjunto de medidas de retaliação comercial que elas próprias também iriam causar impacto nos Estados Unidos.

A história demonstra que tarifas aduaneiras e protecionismo comercial, no final do dia, prejudica toda a gente. Independentemente de que algumas medidas, de natureza protecionista, poderem vir a ser implementadas, no final do dia, entre os anúncios que têm vindo a ser feitos e a realidade das coisas, vai estar uma grande diferença.

Portugal tem uma relação, do ponto de vista comercial, privilegiada com os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje em dia representam 5 mil milhões de exportações de bens, e depois temos outros 5 mil milhões de exportações de serviços, essencialmente turismo norte-americano em Portugal.