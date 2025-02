Há um quarto foco de gripe das aves em avaliação no país

Atraso na Barragem do Pisão pode custar 141 milhões do PRR

O Governo não vai desistir da Barragem do Pisão, no Crato, garante o ministro da Agricultura. A declaração de impacte ambiental foi anulada em tribunal, o que deverá atrasar a obra, admite José Manuel Fernandes. Fica ainda em risco o financiamento a fundo perdido de 141 milhões através do Plano de Recuperação e Resiliência, admite o antigo eurodeputado. Ainda assim, acredita que ainda será possível reprogramar este investimento, para não se perder o financiamento.

O ministro garante ainda que este ano não ficará nada por pagar no Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) e que o Programa de Desenvolvimento Rural 2020 ficará executado a 100%, até junho.

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o ministro José Manuel Fernandes responde ainda com ironia à Confederação dos Agricultores de Portugal, que reclama juros de mora pelo atraso nos pagamentos das verbas do PEPAC. O ministro entende que a tutela não tem juros a pagar porque tem as contas em dia e questiona porque não pediram juros ao executivo anterior, que foi quem ficou em dívida.

O ministro da Agricultura anunciou, ainda, que os terrenos e edifícios abandonados do ministério vão servir para formação, de nacionais e imigrantes. A tutela já pediu aos serviços o levantamento deste património.

Sobre a crise do vinho, não garante que já esteja ultrapassada, mas avisa que este ano não haverá destilação, uma das medidas tomadas para escoar a produção.

José Manuel Fernandes explica ainda o atraso na nomeação do vice-presidente da CCDR do Algarve, a única do país onde este cargo ainda não foi ocupado. Segundo o ministro, a quem cabe nomear o vice-presidente, "temos uma situação jurídica que temos que clarificar e que impactará no nome escolhido". Ao que apurámos, em causa está uma questão de paridade, esclarecer se o executivo está obrigado a preencher a quota do género nesta situação.

Nesta entrevista à Renascença, o ministro da Agricultura e Pescas comentou ainda a demissão do secretário de Estado Hernâni Dias e as próximas eleições autárquicas e presidenciais.

