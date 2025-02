Há um quarto foco de gripe das aves em avaliação no país

O governante contesta também as críticas da oposição e lembra que há partidos que não defendem a propriedade: "consideram que a propriedade privada não devia existir e que tudo devia ser público. Há casas que estão desocupadas e, portanto, nós deveríamos ocupá-las, mas isso não são as soluções que nós defendemos", diz.

Neste momento, estão disponíveis 8 milhões de euros para os produtores afetados pela doença da língua azul e pelas tempestades “Kirk” e “Dana”, em 2024. O ministro promete ainda mais 8 milhões para recuperar o rendimento dos que registam perdas acima de 30%, no milho, maçã e com o gado afetado pela língua azul. Nesta entrevista à Renascença , deixa ainda em aberto a possibilidade dos apoios virem a ser alargados a quem teve perdas menores, como já reclamou a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

No caso da língua azul, foi reportado o abate de mais de 50 mil animais, mas o ministro diz que terão morrido muitos mais . Numa primeira fase, o executivo apoiou com o financiamento da vacinação e José Manuel Fernandes garante que o dinheiro chegou todo ao terreno em dezembro, em resposta aos produtores que reclamam ainda não ter recebido.

Em entrevista, o ministro avança que aguarda a confirmação do que pode ser o quarto foco de gripe das aves em Portugal . "Tivemos três focos. Estamos a analisar e à espera dos resultados de uma suspeita de um outro foco, mas ainda não há resultados definitivos", explica. Até ao momento, "foram abatidos muitos animais, milhares, dezenas de milhares no caso de um aviário", acrescenta o governante.

"Com as alterações climáticas teremos cada vez mais pragas e doenças", avisa o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes , em entrevista ao programa Dúvidas Públicas , da Renascença . Neste momento, os produtores somam prejuízos no país com a gripe das aves e a língua azul, ou febre catarral, que afeta o gado, sobretudo ovelhas.

Não avança um valor, diz apenas que o plano será financiado por "vários fundos" e vai custar milhares de milhões até 2040 , mas será "todo ele recuperável" em poucos anos. Lamenta ainda que o executivo anterior não tenha aproveitado os mais de 8 mil milhões que estavam disponíveis no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), via empréstimo, porque "tanto jeito davam para o Pacto para a Floresta e o Água que Une". Ainda assim, não seria suficiente.

Questionado sobre a forma como entrou em vigor a nova lei, antes mesmo de serem discutidas e aprovadas eventuais alterações no Parlamento e sem debate público prévio, o ministro defende que "há um consenso generalizado no sentido de nós melhorarmos a oferta para a habitação, de se diminuir os custos dessa habitação, que muitas vezes está inflacionada por causa dos próprios terrenos". Por outro lado, "sempre que há dúvidas, o Parlamento, onde o Partido Social Democrata nem tem maioria, é um espaço onde esse debate acontece". Neste sentido, " o debate foi feito e o próprio Parlamento pronunciou-se ", conclui.

Atraso na Barragem do Pisão pode custar 141 milhões do PRR

O Governo não vai desistir da Barragem do Pisão, no Crato, garante o ministro da Agricultura. A declaração de impacte ambiental foi anulada em tribunal, o que deverá atrasar a obra, admite José Manuel Fernandes. Fica ainda em risco o financiamento a fundo perdido de 141 milhões através do Plano de Recuperação e Resiliência, admite o antigo eurodeputado. Ainda assim, acredita que ainda será possível reprogramar este investimento, para não se perder o financiamento.

O ministro garante ainda que este ano não ficará nada por pagar no Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) e que o Programa de Desenvolvimento Rural 2020 ficará executado a 100%, até junho.

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o ministro José Manuel Fernandes responde ainda com ironia à Confederação dos Agricultores de Portugal, que reclama juros de mora pelo atraso nos pagamentos das verbas do PEPAC. O ministro entende que a tutela não tem juros a pagar porque tem as contas em dia e questiona porque não pediram juros ao executivo anterior, que foi quem ficou em dívida.

O ministro da Agricultura anunciou, ainda, que os terrenos e edifícios abandonados do ministério vão servir para formação, de nacionais e imigrantes. A tutela já pediu aos serviços o levantamento deste património.

Sobre a crise do vinho, não garante que já esteja ultrapassada, mas avisa que este ano não haverá destilação, uma das medidas tomadas para escoar a produção.

José Manuel Fernandes explica ainda o atraso na nomeação do vice-presidente da CCDR do Algarve, a única do país onde este cargo ainda não foi ocupado. Segundo o ministro, a quem cabe nomear o vice-presidente, "temos uma situação jurídica que temos que clarificar e que impactará no nome escolhido". Ao que apurámos, em causa está uma questão de paridade, esclarecer se o executivo está obrigado a preencher a quota do género nesta situação.

Nesta entrevista à Renascença, o ministro da Agricultura e Pescas comentou ainda a demissão do secretário de Estado Hernâni Dias e as próximas eleições autárquicas e presidenciais.

