Marco Galinha admite candidatura ao Benfica e nega ser testa de ferro de Vieira

Marco Galinha já passou as contas do Benfica a pente fino e admite que a presidência do clube da Luz é um desafio que o entusiasma. Contudo, só avança com se tiver o apoio da família.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, o empresário critica a atual gestão de Rui Costa e garante que o Benfica tem tudo para ser líder na Europa.

O acionista do grupo Global Media não cita nomes, mas garante que tem vários apoiantes além de personalidades associadas a Luís Filipe Vieira. Rejeita ainda ser testa de ferro do ex-presidente do Benfica.

Nesta entrevista à Renascença, que será divulgada na íntegra no sábado, Marco Galinha considera que seria “uma pena enorme ter alguém que controlasse o Benfica maioritariamente”. É a maior instituição portuguesa. Era a mesma coisa que vender o Mosteiro dos Jerónimos”, declara o empresário.



Este sábado vai festejar com adeptos benfiquistas o aniversário de Eusébio, que faria 83 anos. Uma festa antes do encontro do Benfica com o Casa Pia, em Rio Maior. Vai como adepto e como candidato à presidência?

Vou só como adepto. Há ali várias coincidências. Um grupo de benfiquistas pediu para organizarmos aquele almoço. Eu nasci em Rio Maior. O jogo é em Rio Maior. E eu tenho uma propriedade, um restaurante, em Rio Maior, é praticamente ao lado do estádio, a 10 minutos. É um convívio.

Isso gerou um nível de informação, porque há muita gente preocupada se eu sou candidato. Eu nunca disse que era, em público.

Pelo menos, pondera ser candidato à presidência?

Sabe, quando eu chego a casa, com quem é que eu estou? Com a minha família. E até agora não senti o apoio. Porque isto é muito duro para a família. Isto é um nível de exposição assustador.