Fabricantes admitem paragens de produção e encerramentos no setor automóvel em 2025

Com mais de 60 mil trabalhadores no país, a indústria automóvel é uma das que mais contribui para o Produto Interno Bruto ou a riqueza criada no país. Exporta para 98% do mercado europeu, ou seja, qualquer carro construído na Europa tem uma peça fabricada em Portugal. No entanto, as empresas nacionais não estão imunes à crise instalada na Europa.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), fala em processo de "rutura". Nem todas as construtoras atravessam dificuldades, mas adotaram uma política agressiva de corte de custos, para anteciparem a reorganização do mercado e tudo o que isso implica.

Neste momento, está instalada a chamada tempestade perfeita, com a queda da procura, o aumento da concorrência chinesa, a subida dos custos de produção e a guerra das tarifas comerciais. Portugal já sente este temporal.

José Couto, presidente da AFIA, diz ter ficado surpreendido com a queda das exportações no sector em novembro, acima de 17%, segundo os últimos dados conhecidos. Para este ano é esperada uma queda de cerca de 6% na produção automóvel em Portugal.

Apesar das vendas na Europa apontarem para diferentes direções, estes números deverão ter consequências na atividade em Portugal. Nesta entrevista, José Couto admite que em 2025 mais empresas vão recorrer, e com mais frequência, a paragens de produção, o lay-off. Também são possíveis encerramentos no setor. Já cortes salariais, só em casos de "desespero absoluto", garante o presidente da AFIA.

A indústria automóvel tem de se repensar e não se pode distrair, segundo José Couto. A concorrência chinesa revolucionou a produção e continua a entrar na Europa com novas ofertas, no próximo ano são esperadas 22 novas marcas, a maioria modelos elétricos.

A Europa tem ainda de olhar para os Estados Unidos, que produzem muito mais e que têm de novo na presidência Donald Trump, defensor de políticas protecionistas.

Na reconversão da indústria para os carros elétricos, José Couto sublinha que o consumidor de hoje já tem outras prioridades quando compra um carro, mas as preferências não são iguais em todo o mundo. Vamos assistir a uma transição para o elétrico em várias fases.

Por cá, o futuro da Autoeuropa depende da transição para os elétricos, que numa primeira fase pode passar por um modelo híbrido, segundo o presidente da AFIA.

Além de apoios à indústria, José Couto defende também a redução de impostos para as empresas que se queiram instalar no país e para quem compra automóvel.

Questionado sobre a produção e o mercado das baterias, José Couto defende ainda que Portugal não pode deixar de explorar o lítio que tem no solo. Apesar de ter aumentado na Europa a produção de baterias para carros elétricos, estas continuam caras e não conseguem competir com as que são fabricadas pela China.

Admite ainda que os construtores automóveis podem ser novamente multados, por não cumprirem as metas de emissões, como aconteceu em 2020. Em causa estão as novas metas, que entram em vigor este ano na Europa, que prevêm multas de 95 euros por carro e por grama acima do estipulado.

Garante ainda que os carros elétricos são o futuro, mas podem não estar sozinhos. Deverão surgir, entretanto, outras soluções no mercado, que já estão em estudo e desenvolvimento por várias marcas.

