Regulador defende seguro sísmico obrigatório

A 26 de agosto deste ano milhares de pessoas sentiram o abalo, 5,3 na escala de Richter, com epicentro em Sines. Mas não seria preciso este último sismo para nos lembrarmos das nossas vulnerabilidades.

Desde outubro de 2023 que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) prepara o Fundo Sísmico, um projeto pedido ainda pelo Governo anterior, de António Costa.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, a presidente da ASF levanta a ponta do véu deste trabalho que, garante, será entregue ainda este ano ao novo executivo de Luís Montenegro.

Margarida Corrêa de Aguiar lembra que menos de 20% dos edifícios no país têm cobertura sísmica, uma situação que deverá mudar com a implementação desta proposta. O regulador defende um Fundo Sísmico com gestão público-privada, garantia estatal a partir de determinado valor e contribuições de um seguro obrigatório.

Prémios de seguros sobem (menos)

A presidente da ASF diz ainda que, em 2025, são esperados agravamentos também nos prémios dos seguros, mas não tão acentuados como nos últimos dois anos. Devem acompanhar a descida da inflação.

Ainda sobre os prémios, garante que a maioria das seguradoras, 80%, já indica aos clientes se há alterações na anuidade, quando os contratos são renovados, e porque muda o valor. A partir de janeiro passa a ser obrigatório o envio desta informação, detalhada, também quando os tomadores de seguros são empresas.

O supervisor dos seguros não disponibiliza simuladores, mas quer garantir que os produtos com mais procura podem ser comparados. Para isso, estão em consulta pública “condições padrão” definidas para os seguros de saúde. O objetivo é alargar esta iniciativa a todos os seguros "de massas", os que são mais comercializados, diz Margarida Corrêa de Aguiar no programa Dúvidas Públicas.

A presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões antecipa, ainda, que as reclamações no setor desceram no primeiro semestre, em comparação com igual período do ano passado, segundo o Relatório de Gestão de Reclamações, relativo ao primeiro semestre de 2024, que será divulgado em breve.

Incentivos à poupança para a reforma

Margarida Corrêa de Aguiar diz, também, que são necessários incentivos à poupança para a reforma. Apenas 4% dos trabalhadores no ativo têm fundos complementares de pensões pagos pelas empresas e outros 4% têm Planos de Poupança Reforma (PPR). No entanto, estes produtos já não são, há muito tempo, uma opção para a reforma, segundo a presidente da ASF.

Lamenta ainda que o regulador não tenha sido ouvido sobre a lei que define a morte medicamente assistida, que está neste momento no Tribunal Constitucional. Ainda assim, acredita que não haverá problemas com os seguros de vida. Explica ainda que a aplicação da eutanásia será supervisionada pelo Governo.

A Associação Mutualista Montepio Geral está em incumprimento. Decorre neste momento o prazo de 12 anos para a adaptação ao regime da atividade seguradora, para que as seguradoras das mutualistas sigam as mesmas regras que as concorrentes.

Em 2021 o grupo apresentou um plano ao regulador, que chumbou a proposta. Desde então não se conhecem outras iniciativas. As seguradoras da mutualista continuam a exercer a atividade, em desigualdade de circunstâncias com as restantes empresas no mercado. O presidente da ASF diz que o próximo passo é agora do Governo.

