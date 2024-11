Descida do IRC devia ser "agressiva" e "mais próxima dos 15% logo de uma vez", defende bastonária dos contabilistas

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados defende uma redução “agressiva” do IRC que se aproxime dos 15%. Para Paula Franco, esta decisão teria o efeito de “gerar mais receita” para o Estado.

Numa altura em que se começou a discutir a proposta de Orçamento do Estado no Parlamento, Paula Franco pede ainda cautela no modo como se irá utilizar a margem orçamental prevista pelo Governo, apelando a que se crie uma “almofada” para fazer face a necessidades que “possam existir”, um pouco ao estilo do "fundo Medina" previsto pelo anterior Governo do PS.

Nesta entrevista, Paula Franco diz-se ainda preocupada com os investimentos que foram feitos pelas autarquias à boleia da descentralização de competências sem que o Estado central tivesse feito a devida transferência financeira. A bastonária dos contabilistas reconhece que o que tem valido aos municípios é o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Vamos começar esta conversa pelo Orçamento do Estado (OE), que temos em discussão no Parlamento e está a entrar na fase de especialidade. Que Orçamento é este? Não podemos dizer que seja expansionista?

Não podemos dizer que é expansionista, nem podemos dizer que seja um Orçamento que vá mudar muita coisa. É muito conservador, muito parco em medidas e, acima de tudo, vem prolongar ou melhorar medidas que já existiam. Se calhar as grandes discussões à volta deste Orçamento do Estado nada têm a ver com as medidas concretas dele, mas com questões políticas que têm pouco significado na vida das pessoas e das empresas.

Temos agora uma proposta, mas certamente daqui a umas semanas teremos uma proposta de OE muito diferente daquela que entrou e que vai para a votação final global. Há riscos, tendo em conta as alterações que vamos conhecendo?

Entraram muitas propostas, mas não me parece que vá ter essa influência. Aquelas que vão passar na especialidade vão ser pormenores. Serão questões políticas que à esquerda ou à direita se vão discutir. Espero que saia uma melhoria daquilo que a própria proposta já traz e que pode não ser conclusiva ou suficientemente esclarecedora para ser aplicável. Há muitas medidas emblemáticas que têm sido criadas, nomeadamente o Prémio Salarial, o IRS Jovem, que deixam sempre dúvidas, em que a letra da lei não é completamente clara. Espero, acima de tudo, que saia destas discussões uma clarificação e que aquilo que for aprovado seja aplicável às empresas e às famílias.

A Ordem fez contas sobre as implicações das propostas de alteração, como por exemplo o aumento suplementar de pensões?

Nós, acima de tudo, fazemos contas naquilo que é a aplicabilidade do Orçamento do Estado, por exemplo, das normas mais emblemáticas que já vêm dos outros anos. Do IRS Jovem, do prémio salarial. Estas normas que trazem expectativa para as empresas e para as famílias.

Este OE é bom ou é mau?

Precisa de clarificações. Não é um Orçamento bom, é um Orçamento que precisa de clarificações técnicas. Nesse aspeto não é positivo. Temos a norma do prémio salarial que já vinha, inclusivamente de governos anteriores, de outras cores políticas. Há a manutenção de normas, a tentativa de melhoria dessas normas e de alargá-las a um universo mais abrangente. Mas, ainda assim, este OE continua a falhar. E estas normas continuam a falhar, porque vemos aqui situações que não são completamente transversais a todas as empresas. Voltando ao prémio salarial, nós continuamos aqui com situações que não são de aplicação total à generalidade das empresas. Só se aplica às empresas que estão abrangidas pela contratação coletiva de trabalho. Não se aplica, por exemplo, às portarias de extensão e as portarias de extensão é que são muito mais abrangentes em relação à totalidade das empresas. Aqui vai excluir logo uma série de empresas da aplicação desta norma, o que não é justo, não é acima de tudo equitativo. Tem lacunas, continua com lacunas e era aí que se devia ter trabalhado.