ChatGPT português pode custar “entre 10 e 20 milhões de euros”

Nesta entrevista, gravada durante a edição deste ano da Web Summit, em Lisboa, Arlindo Oliveira defende ainda que é preciso mais investimento em tecnologia, mas a burocracia em Portugal está a afasta os beneficiários de apoios como o do PRR.

“Neste momento até há algum dinheiro para investir mas depois é tão difícil ter acesso a esses fundos, aprovar e executar os projectos, de acordo com as regras mais mirabolantes que são inventadas, que há pessoas que não vão buscar fundos simplesmente porque depois dá muito trabalho gastar esse dinheiro”, explica.

Arlindo Oliveira fala ainda do excesso de regulação na União Europeia sobre a inteligência artificial, que afasta investidores e dificulta o desenvolvimento da tecnologia.

Defende uma regulação global para a inteligência artificial, “seria o ideal”, mas diz que neste momento não há ninguém que possa assumir essa tarefa. A ONU está com dificuldade em fazer-se ouvir, seria necessário “um acordo generalizado entre os dois blocos”, mas as duas partes sabem que “a vantagem competitiva aqui é muito importante, económica e militarmente”.

Este especialista olha ainda para o futuro a curto e médio prazo, porque o ritmo acelerado com que evolui a nova tecnologia não permite olhares afastados. Segundo Arlindo Oliveira, o próximo grande salto na inteligência artificial será quando as máquinas desenvolverem o raciocínio explícito e conseguirem “adaptar-se a novas situações”. Nessa altura, as máquinas “vão aproximar-se ainda mais do nível de competência humana em muitas tarefas”.

Arlindo Oliveira acredita ainda que dentro de alguns anos as máquinas vão conseguir demostrar emoções e até consciência e “nós, realmente, não teremos maneira de saber se têm ou não”.

