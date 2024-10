Medina acusa governo de apresentar um “orçamento de campanha”

Tal como a política do Governo até ao momento, também este Orçamento do Estado “foi construído com o objetivo de preparar este momento e o risco de haver eleições antecipadas”, garante Fernando Medina em entrevista à Renascença. É um “orçamento de campanha”, acrescenta o último ministro das Finanças de António Costa.

Na semana em que o Governo da AD apresentou a primeira proposta orçamental, marcada por um acesso e muitas vezes debate público entre os partidos da coligação e o PS, numa tentativa de entendimento, Fernando Medina deixa duras críticas às contas do sucessor, o ministro Miranda Sarmento.

Segundo Fernando Medina, falta no Orçamento do Estado para 2025 agora apresentado uma “estratégia de crescimento”. O atual executivo continua a distribuir dinheiro, sem uma “visão, estratégia, rasgo ou criatividade”.

O antecessor de Miranda Sarmento levanta ainda dúvidas sobre as previsões do Governo e avisa que a ”probabilidade de termos um défice em 2025 é significativa”, em vez do prometido excedente de 0,3%.