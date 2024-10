Secretário-geral da UGT diz que “não temos de ter medo de eleições”

Admite que fala com o secretário-geral do PS sobre questões de trabalho, mas a UGT nem sempre está de acordo com o que o PS defende. Diz que, enquanto militante, não deixará de “dar a opinião e tentar influenciar o partido em questões de trabalho”, mas também promete fazer pontes, “sempre que entender”.

“Não temos de ter medo de eleições”

Apesar dos parceiros sociais terem chegado a acordo sobre a valorização salarial no próximo ano, ainda que sem a assinatura da CGTP, não há garantias sobre a aprovação do Orçamento do Estado para 2025.

Mário Mourão lembra que, do ponto de vista dos trabalhadores e das empresas, é sempre preferível a estabilidade. No entanto, “vivemos numa democracia e não temos que ter medo de eleições”.

Sobre qual o melhor cenário, diz que “não virá mal ao mundo qualquer dessas situações”: o chumbo do Orçamento do Estado para 2025, um cenário de gestão por duodécimos ou a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições.

Se os deputados não aprovarem as contas do Estado para o próximo ano, “há medidas que têm impacto orçamental, que poderão não entrar em vigor”. Ainda assim, o Acordo de Rendimentos “não fica em causa”, garante Mário Mourão. Medidas como a atualização do salário mínimo, de 820 para 870 euros, “tem que ser aplicado”.

“A UGT não assinou nenhum acordo em que conste o 15º mês”

Uma das novidades da nova versão do acordo de rendimentos, assinado esta semana pelo governo, as quatro confederações patronais e a UGT, é a introdução de isenções fiscais para prémios de produtividade, em linha com o 15º mês que tinha sido apresentado pela CIP.

No entanto, Mário Mourão garante nesta entrevista que são medidas diferentes: “a UGT não assinou nenhum acordo em que conste o 15º mês”. Lembra que as empresas já atribuíam prémios, aceitaram inscrever agora a medida no acordo para que “estes prémios não substituam os aumentos de salários”.