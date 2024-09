Agricultores ameaçam com novas manifestações e ficar de fora do Acordo de Rendimentos

Estamos a menos de um mês da apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano. O que é que considera absolutamente essencial e prioritário para a agricultura?

Primeiro, que haja Orçamento do Estado.

Se não houver, o que é que acha que deve acontecer? Deve ficar o Governo a governar em duodécimos?

Deve acontecer a situação que trouxer a maior estabilidade ao país. Todos estes períodos de instabilidade para os investidores, para quem tem empresas, é o pior que há porque a pessoa espera, na dúvida não avança.

E quanto às medidas?

Do ponto de vista agrícola, eu ligo aqui a ação da CAP no Orçamento do Estado com o Acordo de Concertação, porque é aqui que as coisas se juntam. Como sabem, fazemos parte da Comissão Permanente de Concertação Social, onde está a ser discutido o salário mínimo. O Governo também já deu sinais que queria aumentar o Acordo de Rendimentos, que está nos 855 euros.

Em termos de Concertação Social, para a CAP, há uma linha vermelha, que tem a ver com a parte económica dos agricultores, que é o bom funcionamento do Ministério da Agricultura. Se o Governo não cumprir o que prometeu na campanha eleitoral e colocar as direções regionais sob a tutela do Ministério da Agricultura, nós não assinamos acordo nenhum.

Manter as Direções Regionais da Agricultura no Ministério da Coesão é o mesmo que para o Ministério da Administração Interna as polícias estarem na CCDR. Não funciona. A tutela do Ministério da Coesão não tem nada a ver com a Agricultura.

Já receberam algum sinal positivo por parte do Ministério da Agricultura?

O problema não é com o Ministério da Agricultura. O ministro da Agricultura está desejando que isso aconteça também. É uma condição nossa, para assinarmos o Acordo de Concertação, é uma condição da CAP, ou as direções regionais voltam à tutela, de onde nunca deviam ter saído, ou não contem connosco, assinam com quem quiserem.

Houve uma promessa eleitoral nesse sentido?

Uma promessa do primeiro-ministro, feita pelo Dr. Montenegro na campanha eleitoral, que isso era para reverter. Eu quero acreditar que a promessa é para cumprir, mas já passaram seis meses. Temos reuniões marcadas com as nossas organizações para o final deste mês para, se isso não acontecer, fazermos manifestações no país. Nós só temos uma palavra, e se esta solução não era boa com o Governo socialista, não é boa com este Governo.

Estamos a falar, outra vez, de tratores nas ruas?

As manifestações têm várias formas. Podem ser umas de uma maneira, podem ser outras de outra, mas sim, obviamente, estamos a falar de tratores nas ruas. Isto para nós é uma linha vermelha.