Grandes empresas avisam que novo parlamento "exige mais negociação" no Orçamento

Uma das grandes incógnitas do momento é saber se o Governo de Luís Montenegro vai conseguir aprovar o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), onde serão incluídas as medidas fiscais apresentadas esta semana, que aliviam os impostos sobre o tecido empresarial.

As maiores empresas do país, o 1% que paga mais IRC, avisam que “neste novo Parlamento é mais difícil antecipar sentidos de voto”. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Pedro Ginjeira do Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal (BRP), sublinha ainda que “um Governo de minoria precisa mais do Parlamento e exige mais negociação”. Ou seja, “é a democracia a funcionar”.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, avisou esta semana, em declarações à RTP3, que o PS não pode ser ignorado no Orçamento do Estado. Na resposta, o primeiro-ministro assumiu que “tem um feitio diferente” e que “têm de me aturar desta maneira”.

Pelas empresas que mais contribuem para o PIB nacional, Pedro Ginjeira do Nascimento lembra que “há aqui trabalho para todos” e “compete ao Governo construir as pontes, compete a quem está na oposição que deixe estabelecer essas pontes e aos empresários pronunciarem-se sobre o que acham importante para o país, para influenciarem quem está no Parlamento”.

Governo com “vontade de pôr a economia no centro”



Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o secretário-geral da Associação BRP, que representa 40 das maiores empresas do país, diz ainda que o novo pacote de 60 medidas aprovado esta semana pelo Governo para acelerar a economia, mostra uma viragem na orientação política.

“Há uma vontade do atual executivo de pôr a economia no centro”, depois de duas décadas em que a primazia foi para o equilíbrio das contas públicas, o défice e a dívida. Agora, “talvez também porque conseguimos reduzir o peso da dívida, este pacote mostra uma intenção de ter mais política económica, mais política de crescimento”, diz.