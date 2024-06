Comércio pede mais fiscalização e limites às baixas autodeclaradas

Nesta entrevista à Renascença, o presidente da Confederação do Comércio garante também que, de uma forma geral, o aumento salarial de 5% acordado com o Governo, no acordo de rendimentos, foi aplicado no setor. No entanto, "correspondeu a uma pressão bastante grande da inflação, que obrigou toda a gente a aumentar salários. Por outro lado, "em várias categorias e em várias áreas, há falta de mão-de-obra qualificada".

Os incentivos do Governo para que as empresas subissem os salários acabaram por ter um efeito limitado, até porque a aplicação "foi muito complicada", em termos de metodologias e legislação, afirma.

São alguns excertos da entrevista de João Vieira Lopes ao programa Dúvidas Públicas, onde fala ainda das reivindicações do setor para o próximo ano e do Orçamento do Estado de 2025, do novo Governo, da legislação laboral e da concertação social e do PRR.

