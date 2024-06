A falta de trabalhadores estrangeiros não será um problema. "Somos fáceis no penso rápido"

A economista comenta ainda os riscos atuais que ameaçam as economias e o investimento, as decisões do Banco Central Europeu sobre os juros e a inflação, o futuro do euro digital, as perspetivas de crescimento do governo ou a necessidade de trabalhadores estrangeiros.

A antiga presidente do IGCP, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, “acredita na capacidade de ajustamento” de Portugal e dos países em geral. Por isso mostra-se tranquila com os alertas crescentes de que o país não tem mão-de-obra para toda a construção que vai arrancar, sobretudo devido ao PRR.

Cristina Casalinho lembra que “os portugueses têm uma flexibilidade que nos faz encontrar soluções relativamente rápidas. Somos relativamente fáceis no penso rápido”. Acredita ainda que a legalização dos imigrantes não será um problema, “estamos todos muito motivados e com grande vontade de superar esse obstáculo, porque precisamos deles”.