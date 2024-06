Gabriel Leite Mota. Não basta pôr o país a crescer para garantir a felicidade das pessoas

Ouvimos muito falar de economia e ainda mais de felicidade, mas poucos sabem que os dois conceitos também existem juntos e ainda menos o que isso quer dizer. Divulgar a “economia da felicidade” tem sido o desafio abraçado por Gabriel Leite Mota, o primeiro doutorado do país nesta área.

Em entrevista no programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Gabriel Leite Mota explica que “a economia da felicidade é um ramo de estudo científico, que pretende perceber o que determina a felicidade, com base nas dimensões económicas”.

Já se fizeram muitos estudos, mais ou menos intuitivos, para perceber a relação entre o crescimento económico e o bem-estar e a felicidade da população.

“A ciência da felicidade está em diversas disciplinas científicas, da neurologia, à medicina, à psicologia, à economia, entre outras, está a tentar perceber através de diferentes metodologias o que provoca sensações de bem-estar nos seres humanos”, explica.

Gabriel Leite Mota reconhece que “há muita confusão” entre a economia da felicidade e a filosofia da autoajuda, disseminada hoje nos gurus de autoajuda e no coaching, inspirados até em conceitos filosóficos e religiosos antigos, “numa reinterpretação mais pop”.

“A ciência decidiu estudar nos últimos 40 anos a felicidade”, diz o economista, e “há uma clara separação entre as duas dimensões, uma coisa é a ciência da felicidade e outra coisa as utilizações mais comerciais dessas temáticas”, a “indústria da felicidade”.

O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda?

Segundo a economia da felicidade, depende sobretudo do ponto de partida. “A ciência comparou os dados que tinha sobre o PIB nos diferentes países com o crescimento económico ou a perceção de bem-estar.” Estas análises permitiram concluir, com segurança, que “a relação entre economia e felicidade é positiva, mas não linear”.

Ou seja, cai por terra a ideia generalizada de que “quanto mais crescemos economicamente, mais felizes estão as pessoas”. Na realidade, “depende muito do ponto de partida”, explica Gabriel Leite Mota.

Um país pobre que inicie o crescimento económico vai ter mais facilidade em transformar este crescimento em bem-estar. “A partir de certos patamares de riqueza e conforto material, já começa a ser mais difícil transformar este adicional de riqueza em bem-estar ou felicidade adicional”, acrescenta.

A mesma lógica aplica-se ao rendimento individual. “O salário contribui para a nossa felicidade, mas com utilidade marginal decrescente. Ou seja, há medida que o nosso salário vai aumentando vamos ficando mais satisfeitos, mas não na mesma proporção dos aumentos, até pelas expectativas”, diz. Precisamos de “um ganho adicional, acima das expectativas que criamos”.

Por outro lado, o crescimento também tem custos, como os congestionamentos do trânsito onde as pessoas perdem horas diariamente. O crescimento aumenta ainda a destruição criativa, o que provoca disrupções sociais e familiares, que pode ajudar a produtividade, mas prejudica o bem-estar.

Pode-se medir a felicidade pelo tamanho do carro?

É uma tendência humana e social a comparação com o outro, com aquilo que tem a mais ou a menos do que nós. Comparamos o carro, a casa, a família, o salário e até os animais de estimação. Tudo serve, mas o que diz verdadeiramente de cada um?

Segundo Gabriel Leite Mota, analisando os bens materiais e a situação sociofamiliar, “conseguimos encontrar relações estatísticas, que nos dão alguma confiança sobre as dimensões mais importantes”.