Helena Roseta: “Portugal está construído” e até há casas a mais. O problema é a especulação

Mas os preços também sobem com a teoria que circula. "Está sempre a passar a mensagem que há uma escassez de casas, não há uma escassez de casas", garante. O que falta são "casas acessíveis, baratas", explica. "Há uma falha de mercado, tem de ser regulado", sublinha.

A antiga presidente da Ordem dos Arquitetos acrescenta ainda que "hoje temos 6 milhões de casas, para 4,1 milhões de famílias. Vamos Construir? Está bem, mas talvez pudéssemos pensar em recuperar, reabilitar e reutilizar. Não vamos desperdiçar todo este património". Lamenta que este executivo tenha deixado cair estas medidas, que estiveram em destaque tanto no Governo de Passos Coelho como nos de António Costa.

"O Governo ainda não revogou nada"

Uma das promessas eleitorais do primeiro-ministro, Luís Montenegro, é a revogação de várias medidas do Mais Habitação. Algumas já foram mesmo aprovadas em Conselho de Ministros. No entanto, “o Governo ainda não revogou nada, o Governo decidiu que ia revogar", sublinha Helena Roseta.

Até ao momento, ainda não saiu nada em Diário da República, garante. Por outro lado, há medidas que "têm de ir ao Parlamento e o Governo, como sabemos, não tem maioria", explica.

Helena Roseta deixa dois exemplos concretos. "No caso do alojamento local, há o problema da contribuição especial, só pode ser revertida pelo Parlamento. O arrendamento urbano é matéria da competência da Assembleia da República”.

"As medidas de reversão são legítimas", admite, "qualquer Governo pode deitar fora o que já foi feito antes". No entanto, "têm de ser justificadas com estudos que expliquem que aquilo deu mau resultado. Onde estão?"

Helena Roseta diz ainda que não está contra parcerias público-privadas, uma das medidas defendida pelo executivo para a habitação, "se forem bem reguladas, se não forem para o privado ficar com o lucro e o público com o prejuízo". De acordo com a arquiteta "é muito frequente. O privado chama-lhe um naco e quando há prejuízo manda a conta. Tem de haver partilha de responsabilidades e de benefícios”, conclui.