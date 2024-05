Eliminar portagens das ex-SCUT "é um desperdício de recursos"

Este alívio é ainda importante no atual contexto, em que entraram em vigor as novas regras orçamentais. Mendonça fala numa "quadratura do círculo", a Europa quer relançar o crescimento económico, conciliando o investimento, as reformas estruturais e fiscais, a contenção da dívida e a redução dos défices. "Vamos ver como é que eles conseguem fazer isso", diz.

O professor catedrático do ISEG defende ainda a intervenção do regulador na banca, no atual contexto de juros altos, para garantir que as alterações nas taxas de juro são refletidas nas comissões e na remuneração dos depósitos e não apenas nos créditos. Esta deve ser uma intervenção ao nível nacional e europeu, "introduzindo regras, contendo os apetites naturais (da banca)". Cabe aos reguladores "conciliar o interesse particular dos bancos com os interesses da economia no seu conjunto".

Portugal pode ajudar a Europa a "criar uma identidade no mundo"



"Eu recuso-me!" É como reage António Mendonça à ideia de reduzir o país a um beneficiário de fundos europeus, que anda de mão estendida, como já foi apresentada por candidatos às eleições europeias. Para o bastonário dos Economistas, é preciso olhar para a política de redistribuição europeia de outro prisma.

"Provavelmente, já deveríamos estar mais autónomos relativamente à dependência europeia em matéria de financiamentos", admite. No entanto, "os financiamentos têm uma função económica importante que não é apenas ajuda a Portugal, é criação de condições para que a Europa, no seu conjunto, possa adquirir competitividade e eficiência", conclui.

O economista diz ainda que falta coerência nas políticas europeias, e dá como exemplo as atuais dificuldades que sentem vários países, incluindo o motor económico da Europa, a Alemanha.

Sobre as próximas eleições, António Mendonça diz que gostava que se discutisse mais na campanha o papel de Portugal e o projeto europeu. "A Europa precisa de criar uma identidade no mundo e Portugal tem uma história e excelentes relações com outros países", lembra o economista. Portugal pode abrir caminho por África, pela América do Sul ou pela Ásia.

