Proteção contra ciberataques vai ser cada vez mais difícil e cara

Sobre o caso concreto da Altice, antiga PT, neste momento em processo de alienação, prefere não comentar. Rogério Carapuça lembra, no entanto, que a venda de empresas é um processo natural, “os operadores fazem o seu caminho” e “o mercado corrige quaisquer coisas que possam não ser ideais, do ponto de vista de concorrência ou outras”.

À Renascença, Rogério Carapuça defende ainda que o mercado não tem espaço para mais um grande operador de telecomunicações. Ainda assim, admite que a entrada dos romenos da Digi, que está iminente, terá impacto nos preços. O problema é que não há margem para grandes alterações.

Sobre o 5G, garante que as empresas estão a recuperar do atraso imposto pelo leilão e pela forma como foi conduzido, mas renova as críticas a todo o processo.

Portugal está preso nos “30% da nossa vergonha”

Diz que Portugal não aproveitou os 50 anos de liberdade para se desenvolver, embora este setor até seja uma das excepções.

No geral, a formação e a ciência correu bem e o país “deu um salto qualitativo”, as pessoas hoje são mais móveis e mais qualificadas, competimos com o melhor que se faz lá fora. No entanto, a economia não acompanhou este desenvolvimento.

O país ficou preso nos “30% da nossa vergonha, que são 30% de pobres e 30% de jovens que querem ir para fora de Portugal”. Porquê? “Porque a nossa economia não ganhou escala, não se desenvolveu, porque não há projetos suficientemente interessantes e iniciativas tecnicamente desafiantes como noutras economias”. Garante que “não é só um problema de salários, como por vezes se quer reduzir o tema”.

Não comenta o PRR, porque pertence à Comissão de Acompanhamento, e remete para o final do semestre informações atualizadas sobre a execução da chamada bazuca.

Ainda assim, o presidente da APDC defende que os próximos fundos europeus, como o Portugal 2030, devem ser “aproveitados essencialmente para a transformação digital das empresas, porque isso é fundamental para a produtividade”. Esta é uma das mensagens que vai ser deixada na próxima semana, no 33.º Congresso da APDC, que se realiza nos dias 14 e 15 de maio, em Lisboa.

“Não devemos ter políticas protecionistas”

Rogério Carapuça está contra políticas protecionistas, como a decisão dos Estados Unidos de proibir a rede social chinesa TikTok ou a decisão do governo português de limitar o negócio da Huawei.

“Não devemos ter políticas protecionistas. Se há questões técnicas que devem ser colocadas à empresa, devem ser, se forem questões que devem ser fiscalizadas por técnicos, devem ser.” Mas isto é diferente de “atitudes protecionistas”.

No entanto, também sublinha que “questões técnicas ou o que se faz com a informação, todas as empresas têm de saber responder, se não souberem são sancionadas por isso.”

Alerta que a Europa está a ficar para trás no digital, em comparação com os Estados Unidos ou a China, pelo que é necessário um acompanhamento mais próximo das grandes empresas do setor.

O presidente da APDC comenta ainda o regresso dos reguladores ao congresso anual da Associação, num ano em que tanto a ANACOM como a ERC têm novas direções. Admite que nem sempre foi possível o diálogo, mas este é um convite natural.

O 33º Congresso da APDC realiza-se já na próxima semana, a 14 e 15 de maio, e este ano vai também assinalar os 40 anos da Associação. Conta com a presença dos líderes de várias empresas do setor, académicos, investigadores, reguladores, membros do governo e do Presidente da República.

Esta entrevista do presidente da APDC, Rogério Carapuça, ao programa Dúvidas Públicas da Renascença é transmitida este sábado, entre as 12h e as 13h.