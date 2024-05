"Temos um problema grave". "Principal reforma da lei laboral deveria ser flexibilização" dos despedimentos

Para evitar impostos, é muito comum pagar à margem da lei



A covid-19 marcou ainda uma viragem no mercado de trabalho. Nos últimos dois anos aumentaram os salários e intensificou-se a procura por trabalhadores. "Assistimos a uma subida salarial significativa, especialmente nas funções qualificadas. Aliás, há um gap muito significativo no pré para o pós covid, tanto no ritmo da procura do talento no mercado, a vários níveis, como depois com a própria progressão salarial", diz Nuno Troni.

Hoje chegamos a ter, na mesma empresa, chefias com salários 30 vezes ou mais superiores aos trabalhadores de base. Mas estas disparidades não são transversais a todo o tipo de empresas ou setores, sublinha. São comuns em áreas como o retalho, mas já não são tão fortes nos setores financeiro ou tecnológico, por exemplo.

Nuno Troni explica ainda que, sobretudo em áreas com forte concorrência internacional, as empresas só conseguem reter o talento ao nível da administração se garantirem salários competitivos. Rejeita "a regulação de limites salariais, em que determinado gestor só pode ganhar determinada percentagem face aos seus colaboradores". É "totalmente contra" e lembra que as experiências que têm sido feitas neste sentido não apresentaram bons resultados. "O mercado tende a funcionar e a autorregular-se".