Restauração quer IVA a 10%. AHRESP admite que descida não será sentida nos preços

Apesar dos lucros recorde registados no turismo, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) garante que há muitas empresas que continuam fora desta corrida. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, a secretária-geral, Ana Jacinto, descreve um setor a duas velocidades, grosso modo dividido entre hotéis e restaurantes. É sobretudo para estes últimos que reivindica apoios.

A associação já preparou a lista de medidas que quer apresentar ao novo Governo, nas várias reuniões já pedidas e que aguardam agendamento. Entre elas ganha destaque a fiscalidade, que inclui velhas reivindicações com atualizações e novas entradas decorrentes do exercício do anterior executivo.

A AHRESP continua a insistir que alimentação e bebidas devem estar sujeitas à taxa intermédia de IVA, sem exceções. Ana Jacinto lembra que o Governo de António Costa chegou a concordar com a associação, mas o último Orçamento do Estado ainda deixou de fora, por exemplo, os refrigerantes e as bebidas alcoólicas, que continuam a ser taxados a 23%.

No entanto, a associação não fica por aqui, quer também a redução da própria taxa de 13% para "pelo menos 10%", em linha com os principais países concorrentes: Espanha, França e Itália. Caso a Comissão Europeia impeça esta descida, "por questões legais comunitárias", Ana Jacinto admite que a medida terá de ser reavaliada, mas "se não podemos descer para 10%, podemos descer para 6%, passa para a taxa reduzida!"

Encerramentos estão a aumentar na restauração



Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, a secretária-geral da AHRESP acrescenta que a medida visa capitalizar as empresas, "porque o tecido empresarial da restauração é uma almofada social importantíssima e os dados oficiais só dão conta dos encerramentos oficiais". De acordo com Ana Jacinto, a maior parte das empresas não declara falência, "fecha a porta e mete lá o papelinho a dizer encerrado para férias".