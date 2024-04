Presidente do BPI acredita em juros abaixo de 3% ainda este ano

Veja também:

Os juros que apertam o cinto às famílias portuguesas vão começar a descer e devem ficar abaixo dos 3% este ano, e chegar aos 2,5% em 2025, prevê o presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença. Atualmente, a taxa de juro definida pelo BCE é de 4%.

“Vai haver uma descida moderada, lenta, não vai ser repentina e não vamos, quase de certeza, para o patamar onde estávamos anteriormente. Acredito que acabaremos o ano com taxas de juro um pouco abaixo dos 3% e, depois, durante 2025, se aproximem mais dos 2,5%, mas de uma forma lenta”, afirma o banqueiro, para quem as taxas de juro já podiam ter começado a descer.

O presidente do BPI alerta para as ameaças que chegam do exterior e aconselha prudência aos portugueses e que não se precipitem em despesas, quando sentirem a folga dos juros.

“Recomendaria às pessoas que, quando sentissem as primeiras descidas das taxas de juro, não alterassem os comportamentos de consumo, ou seja, mantivessem alguma prudência porque eu não acho que estejamos num cenário estável, não por Portugal, mas pelo que vem de fora, nomeadamente a questão geopolítica.”



"A rainha desta história é a taxa mista"



João Pedro Oliveira e Costa garante que a taxa mista é, atualmente, a melhor opção para quem pede um empréstimo à habitação. A taxa variável já foi a mais procurada no país, agora os clientes preferem a mista, que seria também a opção pessoal, admite.

"Agora, a rainha desta história é a taxa mista. Porque há uma sensação de descida das taxas, então fixa-se a taxa em três ou cinco anos. Neste momento, a nossa contratação, entre 60% a 70% é taxa mista, 20% é taxa fixa e só o restante é taxa variável", explica.

O presidente do BPI rejeita regras mais apertadas para a concessão de crédito, apesar de ter aumentado o incumprimento. Pelo contrário, critica algum excesso nos procedimentos exigidos. Defende que a origem do incumprimento no crédito à habitação está relacionado com a crise na habitação e com a falta de casas no mercado. A solução passa pela industrialização da construção e pela diminuição da burocracia.

Oliveira e Costa nega conluio nos depósitos



Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, João Pedro Oliveira e Costa rejeita qualquer tipo de concertação na banca sobre os juros aplicados aos depósitos: “Felizmente, somos muito concorrenciais todos, uns entre os outros, e não há nenhum conluio ou uma situação de oligopólio”.

Garante que a remuneração dos depósitos em Portugal já se aproxima da média europeia e explica que nem sempre é possível comparar, “porque o peso dos depósitos nas grandes empresas noutros países é muito maior do que em Portugal”. “Para algumas coisas não posso ser europeu e para outras português”, afirma.