"Há investimentos que não podem ser adiados", avisa presidente do BPI

Em comparação com os restantes bancos, o BPI fica na média ou abaixo. Face ao ano anterior, estas infrações da banca mais do que duplicaram.

João Pedro Oliveira e Costa considera positivo o setor estar sujeito a escrutínio apertado, mas também sublinha que "é importante ter a noção que temos um número vastíssimo de regras e de linhas de atuação que temos de cumprir e todos nós temos milhares de pessoas a funcionar e, aqui e ali, as coisas podem não correr da melhor forma".

Por outro lado, explica que 8 milhões de euros, "para a dimensão da banca toda, não é um número nada fora do que acontece na Europa ou noutros mercados".

O presidente do BPI acrescenta ainda que "nós é que já não estamos habituados a isso, a levar grandes ximbalaus na banca, mas há aí outros, noutros mercados, em que de repente um tem que comprar o outro, com os acionistas a levarem uma grande pancada".

São excertos da entrevista do presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, ao Dúvidas Públicas, onde comentou ainda o choque fiscal do novo Governo, o crédito à habitação e as taxas de juro, os lucros do setor, questões laborais, a supervisão e outros negócios.

