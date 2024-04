CIP não faz "finca pé" com descida do IRC

A CIP apoia ainda a revisão da Agenda do Trabalho Digno, mas garante que não quer regressar ao "tempo dos patrões". Quer uma lei laboral equilibrada, com direitos e obrigações. A ex-ministra do Trabalho já veio dizer que mexer no que foi aprovado é um ataque aos trabalhadores, mas Armindo Monteiro dá exemplos de medidas que devem ser alteradas.

Defende ainda o regresso da discussão sobre a Taxa Social Única (TSU), porque com o envelhecimento da população não é comportável que as reformas mantenham o mesmo peso sobre os rendimentos do trabalho. Explica o que está a ser feito lá fora e defende a aplicação em Portugal da sugestão apresentada recentemente no livro verde da Segurança Social: substituir metade da TSU por uma nova contribuição, que deve ser financiada através de transações.

Alerta também que o país precisa de mão-de-obra estrangeira, mas a imigração deve ser programada, à semelhança do que se faz na Alemanha, onde a confederação patronal ajuda a identificar as necessidades do país. A CIP quer participar neste processo.

Apela ainda a soluções estruturadas, para serem aplicadas com tempo, e pede aos partidos e aos parceiros sociais que deixem cair interesses partidários. Defende um “armistício” político, um “compromisso verdadeiramente nacional” que pode ser do tipo "bloco central", porque o país enfrenta várias ameaças externas graves e não pode perder tempo com “jogos florais e notas artísticas” no Parlamento.

Admite ainda, reflexo do ambiente já visível na Assembleia da República e mesmo na Concertação Social, que vai voltar a aumentar a contestação social na rua. O presidente da CIP chama-lhe ruído.

Explica ainda que a CIP mantém o Pacto Social que já tinha apresentado, porque nada foi resolvido pelo anterior governo. Isto não é como na moda, "não é a estação outono/inverno e primavera/verão, continuamos a apresentar as mesmas soluções porque os problemas são os mesmos", diz Armindo Monteiro.