CIP defende “imigração programada” e quer participar no processo

Armindo Monteiro defende uma solução semelhante à que se aplica na Alemanha, onde "a Confederação Empresarial Alemã participa ativamente, indicando quais são os setores onde falta mão-de-obra".

No entanto, o presidente da CIP sublinha que os patrões defendem "uma imigração programada, não ad hoc" ou dirigida a determinado fim. "Nós não podemos trazer pessoas apenas para trabalhar, mas também para viver, para isso é necessário assegurar também condições de saúde, educação e segurança", acrescenta.

É a ausência de uma "imigração programada" que cria os "fenómenos anti-imigração", defende.

Aumento do preço do petróleo volta a ameaçar empresas

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o presidente da CIP admite que as empresas estão de novo ameaçadas pelo aumento do preço do crude, que está a ser transacionado ao valor mais elevado dos últimos cinco meses, no mercado internacional.

Esta tendência de subida tem sido refletida nos combustíveis, que estão também a aumentar de preço. António Monteiro admite que podem regressar as dificuldades já sentidas há um ano, quando a inflação disparou e o Governo foi obrigado a intervir com apoios ao tecido empresarial.

Esta ameaça pode ainda agravar-se "se se perpetuar a guerra". Além disso, "a geografia ibérica não facilita nada em termos de energia, se estivéssemos no centro facilmente nos chegava energia de vários pontos da Europa, numa das pontas e com o "muro" dos Pirenéus a separar-nos, é uma dificuldade termos energia a custos competitivos como têm a maior parte dos nossos parceiros europeus", explica.

