"Pode não ser necessário" um Orçamento retificativo

O Governo de Luís Montenegro tem as contas definidas até ao final do ano, através do Orçamento do Estado para 2024, apresentado ainda pelo anterior executivo socialista. Se quiser fugir ao guião, tem de entregar um novo Orçamento no Parlamento, o chamado Orçamento retificativo, para aprovação dos deputados. Mas "pode não ser necessário”, explica à Renascença o coordenador da Unidade Técnica Orçamental (UTAO), Rui Nuno Baleiras.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o economista defende que é possível repor os rendimentos das carreiras específicas, como os professores, sem passar pela Assembleia da República, "dependendo da dimensão financeira dessas medidas e da parcela que for imputada ao Orçamento para 2024", sublinha.

De acordo com o coordenador da equipa que ajuda os deputados a lerem e a interpretarem a informação financeira e económica, "existem instrumentos de ajustamento na mão do Governo para acomodar financiamento para novas prioridades", sem ir à Assembleia da República. No entanto, "isto tem um custo de oportunidade", avisa.

Na prática, a solução passa por transferir a despesa para outros fins, dentro da mesma categoria, contornando assim a autorização legislativa dada pelo Parlamento. Uma técnica recorrente na execução orçamental.

"Estamos a ter dificuldade no acesso a informação"



O coordenador da UTAO critica ainda a atual discussão sobre o que cabe na margem orçamental e a apresentação de um Orçamento retificativo. Para Rui Nuno Baleiras, esta é uma discussão inútil enquanto não se souber quanto custam as medidas prioritárias do Governo, incluindo a reposição do tempo de serviço nas carreiras especiais. "Mas, se o Governo e a oposição têm contas já feitas, então que as coloquem em cima da mesa", desafia o economista.