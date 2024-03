SNS devia ter consultas para a longevidade

São cada vez mais as empresas, investidores, investigadores e governantes que olham para o envelhecimento como uma oportunidade de negócio, porque é um mercado em forte expansão, com uma procura em crescimento e grande potencial de desenvolvimento.

Não é consensual até que idade vamos viver, 120, 130 ou mesmo 180 anos, explica a socióloga Ana João Sepúlveda, no programa Dúvidas Públicas, da Renascença, mas todos concordam que vivemos cada vez mais tempo. O desafio é garantir qualidade de vida durante este tempo. É este o grande objetivo da economia da longevidade.

Nessa linha, a Associação Empresarial de Portugal (AEP) está a preparar o lançamento do primeiro Fundo para a Longevidade no país. Ao que apurámos, está já marcado para 2 de abril um encontro com investidores, no Porto, para apresentar o projeto, que tem sido bem recebido.



Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, Ana João Sepúlveda explica que a "economia grisalha", do envelhecimento ou da longevidade, já movimenta triliões de dólares pelo mundo. Em Portugal nunca se fizeram estudos, mas estimativas para o país indicam que mais de metade do consumo é feito por pessoas acima dos 50 anos.

De acordo com esta especialista, o mercado português ainda se está a adaptar às necessidades destes consumidores grisalhos, como a banca, mas a transformação já está em curso. Ana João Sepúlveda deixa vários exemplos, como novos conceitos para medir o risco da idade nos seguros, novos tratamentos e farmacologia de rejuvenescimento e prevenção e casas modulares que se adaptam às necessidades das famílias, entre outros. Começam ainda a surgir novas profissões.

Sepúlveda admite mesmo que os Estados e as empresas comecem a ser avaliados também pela forma como lidam com a longevidade e o envelhecimento da população, o que pode afetar o respetivo rating e dificultar o financiamento.

Um dos problemas deste grande mercado, com forte investimento, altamente tecnológico e inovador, é que é também caro e inacessível à grande maioria dos portugueses. A socióloga defende que é preciso democratizar o acesso a estes produtos e serviços, mas nem o Serviço Nacional de Saúde está preparado para o envelhecimento da população, nem sequer disponibiliza consultas para a longevidade. Para Ana João Sepúlveda, será necessário envolver os privados.

A investigadora alerta ainda para a falta de respostas ao nível dos equipamentos sociais, o que já faz com que haja idosos a alugar quartos, às acessibilidades e à oferta dos transportes públicos.

Defende ainda uma segunda vida ativa, porque nem todos querem ficar em casa parados, após a reforma. No entanto, este trabalho deve ser remunerado, inclusive o voluntariado, e pagar os impostos devidos.