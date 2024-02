Portugueses pagam impostos a mais, diz bastonária dos Contabilistas

"Em Portugal tributa-se demais", diz a bastonária da Ordem Contabilistas Certificados, Paula Franco, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença.

A carga fiscal está em máximos históricos. Fechou 2022 nos 36,4% do PIB, espera-se que em 2023 fique nos 37,2% e este ano deverá ultrapassar os 38%, segundo o último Orçamento do Estado de Fernando Medina. Com o aumento da receita arrecadada, até estes valores podem já ter ficado para trás.

Parte desta subida é explicada pelo crescimento da economia, porque mais riqueza implica mais rendimentos para tributar. No entanto, Portugal é também um dos países com mais impostos e a bastonária dá como exemplo a habitação, sujeita a tributação permanente.

Há ainda setores que têm sido "esquecidos", em detrimento de outras prioridades. É o caso das empresas que, segundo Paula Franco, precisam de um sinal claro de descida fiscal por parte do próximo Governo. Nesse sentido, considera positivas as medidas apresentadas pelos maiores partidos, PS e AD, e até acredita que será possível chegar a 2028 com Portugal a crescer 3,4%, como aponta a coligação PSD/CDS/PPM. Mais difícil será fazer chegar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) às empresas, que continuam sem sentir a "bazuca".