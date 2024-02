Com "políticas agressivas", em 5 anos é possível combater a crise na habitação

As últimas décadas têm sido marcadas por crises sucessivas na habitação, que podem mesmo tornar-se permanentes, segundo o economista Ricardo Guimarães. Este é o resultado do "falhanço" das políticas públicas dos diferentes governos, mas este ciclo pode ser quebrado.

Em entrevista ao programa de economia Dúvidas Públicas, da Renascença, Ricardo Guimarães admite que em cinco anos "é possível estarmos num cenário diferente, se houver políticas agressivas". Não vai ao ponto de declarar o fim dos problemas, mas admite que "é possível minorar fortemente" a dramática falta de casas no mercado, para comprar e arrendar, e os elevados preços que estão a ser praticados.

Atualmente, Portugal está entre os cinco países da União Europeia que menos casas constrói por ano, o que justifica parte do aumento dos preços. Por outro lado, apesar do Simplex avançado recentemente, este continua a ser um setor altamente burocrático. Só nos últimos cinco anos as formalidades administrativas alimentaram uma bolsa de projetos prontos para entrar em construção que já conta com 53 mil apartamentos. Ou seja, mais do que as 26 mil casas que se preveem construir com o PRR até 2026 e que Ricardo Guimarães não acredita que será exequível.

Neste cenário, o diretor da Confidencial Imobiliário defende que o país precisa de um "pacto de regime", um entendimento partidário que garanta estabilidade ao mercado habitacional, de forma a atrair e manter o investimento, sobretudo internacional.

Em véspera de eleições legislativas, o economista analisa também algumas das propostas partidárias para o setor e nem todas passam no teste. Critica as restrições ao alojamento local dos governos de António Costa e aplaude a proposta eleitoral da AD para revogar essas medidas, mas rejeita as pretensões do Bloco de Esquerda, que quer impedir a compra de casas por estrangeiros.

Ricardo Guimarães alerta ainda para a elevada carga fiscal na habitação, que terá um peso de 40% no custo final, e pede audácia aos políticos. Noutro grande custo, a construção, apela aos maiores partidos para que juntem as respetivas propostas: a oferta pública do PS, mas para habitação social, e as parcerias público-privadas do PSD.